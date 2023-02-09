وذكرت اللجنة- فى بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الفدرالي في إقليم ستافروبول تلقى، أمس، معلومات عن وجود مسلحين في منطقة بتروفسكى كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى محطات القطارات.. وحاصر عناصر الأمن هؤلاء المسلحين في أحد البيوت وطالبوهم بإلقاء السلاح والاستسلام، وأطلق المسلحون النار على عناصر الأمن، لتبادلهم إطلاق النار.

يشار إلى أنه لا توجد إصابات بين عناصر الأمن والسكان المدنيين المحليين، حيث تم إجلاء السكان من المباني القريبة.