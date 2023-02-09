أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن عناصر جهاز الأمن الفدرالى تمكنوا من القضاء على مجموعة من المسلحين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابى بإقليم ستافروبول جنوبى روسيا.
وذكرت اللجنة- فى بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الفدرالي في إقليم ستافروبول تلقى، أمس، معلومات عن وجود مسلحين في منطقة بتروفسكى كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى محطات القطارات.. وحاصر عناصر الأمن هؤلاء المسلحين في أحد البيوت وطالبوهم بإلقاء السلاح والاستسلام، وأطلق المسلحون النار على عناصر الأمن، لتبادلهم إطلاق النار.
يشار إلى أنه لا توجد إصابات بين عناصر الأمن والسكان المدنيين المحليين، حيث تم إجلاء السكان من المباني القريبة.
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