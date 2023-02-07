الأمن الفيدرالى الروسى يعلن اعتقال خلية إرهابية فى موسكو وكراسنويارسك

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إيقاف أنشطة كتيبة "التوحيد والجهاد" التابعة لتنظيم "القاعدة الإرهابي"، واعتقال 4 من قياداتها، وعددا من الأعضاء المشاركين.

وأوضح الجهاز أنه عثر خلال عملية الاعتقال، على مقاطع فيديو تروج لـ "منظمة إرهابية"، وتمت مصادرة معدات الاتصال، والوسائط الإلكترونية، وبطاقات مصرفية، استخدمت في أنشطة غير مشروعة.

وتطرق إلى أن وحدة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، فتحت قضية جنائية بحق المعتقلين، ويتم استكمال عمليات البحث عن أدلة إضافية.