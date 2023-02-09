اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 05:07 م
أكرم القصاص
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عقب 80 ساعة.. إنقاذ شخصين من تحت أنقاض زلزال تركيا

الخميس، 09 فبراير 2023 03:47 م
عقب 80 ساعة.. إنقاذ شخصين من تحت أنقاض زلزال تركيا زلزال تركيا
أنقرة (أ ش أ)

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تمكنت فرق الإنقاذ فى تركيا اليوم الخميس، من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت أنقاض مبنى فى بلدة "إصلاحية" بمدينة "غازى عنتاب"، وذلك عقب 78 ساعة من الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد يوم الاثنين الماضى.

وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي أن فرق الإنقاذ تمكنت أيضا من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 40 عاما من تحت الأنقاض في محافظة "هتاي"، وذلك عقب 80 ساعة من الزلزال.. مشيرا إلى أنها تلقت الإسعافات الأولية قبيل نقلها إلى المستشفى.

وأضاف التلفزيون أن جهود جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة من أجل العثور على أحياء وضحايا عقب الزلزال.

من جانب أخر أعلن مكتب رئاسة تايوان اليوم الخميس، أن رئيسة البلاد "تساى إنج ون" ونائبها "ويليام لاى" سيتبرعان براتب شهر من أجل جهود الإغاثة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى المساعدات الحالية التي أرسلتها الجزيرة بالفعل.

وأضاف المكتب - في بيان نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن تساي وويليام يأملان في القيام بدورهما من أجل مساعدة تركيا على إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الخارجية التايوانية قد أعلنت أول أمس الثلاثاء التبرع بمليوني دولار أمريكي وإرسال فريقي إنقاذ إلى تركيا في أعقاب الزلزال الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا يوم الاثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.


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