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"سايلو فوودز" تحصل على شهادة "جينيس" لتوزيع أكبر معدل وجبات مدرسية

الخميس، 09 فبراير 2023 11:29 ص
"سايلو فوودز" تحصل على شهادة "جينيس" لتوزيع أكبر معدل وجبات مدرسية "سايلو فوودز" تحصل على شهادة "جينيس"
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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حصل اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، على موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لتوزيع أكبر معدل توزيع وجبات مدرسية، حيث وزعت الشركة 600 مليون وجبة مدرسة خلال العام الدراسي الماضي على 13.5 مليون طالب. 
 
وقال اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، أن مصانع المرحلة الأولي تهدف إلى دعم المنظومة الداخلية وتوفير السلع للسوق المحلي، إضافة إلى دعم الصادرات، وتطوير نظام التغذية المدرسية، إعداد وجبة مدرسية متكاملة مدعومة. 
 
وأضاف خلال كلمته فى خلال فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تم توزيع الوجبات المدرسية على 13.5 مليون طالب يوميا للتربية والتعليم والأزهر الشريف.. بإجمالي 600 مليون وجبة .. أعلي معدل توزيع على مستوي العالم.. وهو ما منح الشركة رقم قياسي عالمى".
 
وتابع: "المرحلة الثانية تضم مصنع للألبان بإجمالي 200 ألف طن سنويا.. ومصنع الحلاوة 5 خطوط 16 ألف طن سنويا.. ومصنع البسويت 2 خط 7800 طن  سنويا.. ومصنع الكرتون 16 ألف طن.. ومحطة إعادة تطوير المذيبات بطاقة 1200 طن سنويا.. بما يجعلها تنتج أصناف عالية الجودة تضاهي المنتجات العالمية لتقليل الاستيراد.. والمعمل المركزي وتم اعتماده من المجلس الوطني للاعتماد.

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