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على 13.5 مليون طالب..

رئيس "سايلو فوودز": وزعنا 600 مليون وجبة مدرسية كأعلى معدل عالمى

الخميس، 09 فبراير 2023 11:21 ص
رئيس "سايلو فوودز": وزعنا 600 مليون وجبة مدرسية كأعلى معدل عالمى اللواء تيمور موسى أبو المجد
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، أن مصانع المرحلة الأولي تهدف إلى دعم المنظومة الداخلية وتوفير السلع للسوق المحلي، إضافة إلى دعم الصادرات، وتطوير نظام التغذية المدرسية، إعداد وجبة مدرسية متكاملة مدعومة. 
 
وأضاف خلال كلمته فى خلال فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تم توزيع الوجبات المدرسية على 13.5 مليون طالب يوميا للتربية والتعليم والأزهر الشريف.. بإجمالي 600 مليون وجبة .. أعلي معدل توزيع على مستوي العالم.. وهو ما منح الشركة رقم قياسي عالمي". 
 
وتابع: "المرحلة الثانية تضم مصنع للألبان بإجمالي 200 ألف طن سنويا.. ومصنع الحلاوة 5 خطوط 16 ألف طن سنويا.. ومصنع البسويت 2 خط 7800 طن  سنويا.. ومصنع الكرتون 16 ألف طن.. ومحطة إعادة تطوير المذيبات بطاقة 1200 طن سنويا.. بما يجعلها تنتج أصناف عالية الجودة تضاهي المنتجات العالمية لتقليل الاستيراد.. والمعمل المركزي وتم اعتماده من المجلس الوطني للاعتماد.
 
 

الرئيس السيسي

مصنع سايلو فوودز

مدينة السادات

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السيسي

محافظة المنوفية

الدكتور طارق الهوبي

الهيئة المصرية لسلامة الغذاء



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