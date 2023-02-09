وقال ريابكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن "تحقيق الصحفى الأمريكي سيمور هيرش أكد صحة التصريحات الروسية التي لا تحمل أى شك بتورط الولايات المتحدة وربما دول الناتو الأخرى فى هذا العمل الذي وصفه بـ"التخريبى البشع".

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف بأن "مقال هيرش بشأن (نورد ستريم) يوضح مرة أخرى الحاجة إلى تحقيق دولي مفتوح ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل"، مشيرا إلى أن تحقيق الصحفي المعروف لم يلق تداولا واسعا في الغرب، وهذا أمر "مفاجئ" على حد تعبيره.

وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية فى فيتنام وفى حروب الشرق الأوسط، ولا سيما فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب (نورد ستريم)" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.

وقد رفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة في هذا التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".