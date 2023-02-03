اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 03:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بانتظار الدليل.. شولتس يرفض اتهام جهة ما بتخريب خطوط "التيار الشمالي"

الجمعة، 03 فبراير 2023 03:00 ص
بانتظار الدليل.. شولتس يرفض اتهام جهة ما بتخريب خطوط "التيار الشمالي" خط السيل الشمالى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس توجيه الاتهام إلى جهة محدّدة حول مسؤوليتها عن عملية التخريب التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، معتبرا أن وجود الدليل سيزيل كل التكهنات.

وقال شولتس خلال محادثة مع مواطنيه بمدينة ماربورغ الألمانية بولاية هيسن، "لأننا دولة قانون، فإننا لا نعمل على الافتراضات، وإنما نقول فقط إن هناك معلومات دقيقة وفقط عندما نتمكن من إثبات ذلك".

وجاء كلام شولتس ردا على سؤال حول لماذا ألمانيا لا تقدم معلومات عن المسؤولين عن عملية التخريب.

وأضاف المستشار أنه "من المستحيل التكهن" بهذا الموضوع.

وأردف قائلا: "لذلك، سوف نتحدّث عندما يكون لدينا دليل يمكن لكل مدع عام استخدامه أثناء المحاكمة في ألمانيا. وطالما أن هذا هو الحال الآن، فإننا سنتحدث أيضا بحذر حول هذا الموضوع".

يشار إلى أن الاعتداء على أنابيب "التيار الشمالي" وقع في 26 سبتمبر الماضي ضد خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي 2 ".

بدورها، ذكرت ألمانيا والدنمارك والسويد أنها لا تستبعد أن تكون عملية التخريب "مستهدفة".

من جهته، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سُمح لشركة "غازبروم" بفحص موقع الانفجار، وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميلر، عن نتائج عملية المسح.

ووصف بوتين الانفجار بالهجوم الإرهابي الواضح".


السيل الشمالى

روسيا

بوتين

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

موسكو

كييف

الاتحاد الاوروبى

اولاف شولتس

المانيا



الموضوعات المتعلقة

القضاء الألماني يسمح بكشف أسماء الشركات المساهمة في بناء "السيل الشمالي 2"

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 05:00 ص

روسيا: الغرب تجاوز خطا خطيرا بعد الهجمات على "السيل الشمالي" و"جسر القرم"

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:02 م

العالم هذا الصباح.. السويد تؤكد تعاونها مع الدنمارك وألمانيا للتحقيق فى حادث "السيل الشمالى".. أوكرانيا: نطور تقنية لمكافحة الطائرات المسيرة الإيرانية.. والخارجية الأمريكية: انتهاك صفقة الحبوب سيكون مشكلة كبيرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:00 ص

وزير الدفاع الأمريكي يبحث آثار تفجيرات "السيل الشمالى" مع نظيريه الفنلندى والسويدى

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:00 ص

السويد تؤكد تعاونها مع الدنمارك وألمانيا بشأن التحقيق فى حادث "السيل الشمالى"

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة