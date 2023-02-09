رئيس مجلس النواب الأردني لـ"القاهرة الإخبارية": علاقتنا بمصر متجذرة

كتب أحمد عرفة

قال أيمن الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، إن العلاقات المصرية الأردنية، دائما ما كانت علاقات قوية ومتجذرة جدا.

وأضاف " الصفدي "، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي لقاء يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، دائما ما يكون لقاء أشقاء، وهناك تعاونا اقتصاديا كبيرا، بين الدول الثلاثة، مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس البرلمان المصري حول تكثيف هذا التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة.

وأردف: "سيكون الاهتمام بعدة موضوعات اقتصادية تهم البلاد الثلاثة، على الطاولة، خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن العلاقات المصرية الأردنية ترتكز على أسس واضحة من التعاون في كافة المجالات.

وأضاف، أنه سيعمل مع رئيسي مجلس النواب الأردني، والعراقي، على تقوية أواصر التعاون والصداقة، المثمر على جميع المجالات.

وواصل، أن العلاقة بين البلدان الثلاثة، قوية للغاية على المستوى البرلماني، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يتواصل لاستمرار هذه العلاقة القوية.