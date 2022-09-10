إزاى تحمى طفلك من العدوى والأمراض في المدارس؟

كتبت نهير عبد النبى

مع دخول المدارس تقلق الأمهات على أطفالهن الصغار بسبب انتشار العدوى والجراثيم حيث تنتشر الجراثيم المسببة للأمراض في أي وقت يجتمع فيه عدد كبير من الأشخاص معًا أو عندما يتشاركون العناصر.

كما تنتشر الجراثيم بسهولة أكبر خلال الأشهر الباردة ، لأن الناس يقضون الكثير من الوقت في الداخل حول بعضهم البعض، مما يسهل الاتصال الوثيق والمتكرر مع الآخرين انتشار الجراثيم.

وحسب ما ذكره موقع myhealth فأن هناك بعض الاحتياطات والنصائح التي تساعد على حماية طفلك من العدوى في المدارس هى:

-تنتشر هذه الجراثيم عندما يلمس الناس عيونهم وأنفهم وفمهم قبل غسل أيديهم، علم طفلك أن يسعل أو يعطس في ذراعه حتى يبقى فمه مغطى.

- يجب أن يغسل الأطفال أيديهم في كل مرة يستخدمون فيها المرحاض وبعد أن ينفثوا أنوفهم ، خاصة إذا لامس الصرف أيديهم.

- علم طفلك أن يجفف يديه جيدًا بعد غسلهما كما أن استخدام معقمات اليد يقتل الجراثيم التي يمكن أن تسبب المرض.

-عدم مشاركة القبعات والأمشاط وفرشاة الأسنان وأدوات الأكل والأغراض الشخصية الأخرى مع أطفال آخرين. علم طفلك عدم مشاركة الطعام أو المشروبات أو الفضيات مع الآخرين.

استخدام المناديل وتغطية الفم عند السعال أو العطس وضح لطفلك كيفية إمساك المناديل الورقية حتى لا ينسكب الصرف على يديه قل لطفلك دائمًا أن يرمي المناديل في سلة المهملات.

-لاستخدام المناشف والمناديل الورقية النظيفة والجافة فقط علم طفلك عدم التعامل مع المناديل أو المناشف الورقية التي يستخدمها الأطفال الآخرون.

-عدم لمس دم الأطفال الآخرين أو بولهم أو أي تصريف آخر علم طفلك أن يخبر مقدم رعاية بالغ إذا كان طفل آخر ينزف أو يتبول عن طريق الخطأ أو يخرج من البراز.

-يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين إلى مساعدة مقدم الرعاية لمنع انتشار الجراثيم، اغسل يدي طفلك بشكل متكرر وعقم الألعاب المشتركة إذا كان طفلك يحضر الرعاية النهارية ، فراجع عن كثب السياسات المتعلقة بالأطفال المرضى وقضايا النظافة.

-إذا مرض طفلك ، أبقيه خارج الحضانة وبعيدًا عن الأطفال الآخرين حتى انتهاء الفترة المعدية إذا لم تكن متأكدًا من المدة التي يجب أن يستغرقها ذلك ، فاتصل بطبيبك.

-أبعد طفلك عن التدخين السلبي ، يتسبب الدخان في تهيج الأغشية المخاطية في أنف طفلك وجيوبه الأنفية ورئتيه ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.