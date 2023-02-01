تعرف على العلاقة بين مرض السكري والعدوى الفطرية

كتبت إيناس البنا

مرض السكري هو حالة طبية معقدة، قد يؤدي إلى مزيد من التحديات الصحية مثل أمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة أو مشاكل في صحة الفم والرؤية، تشمل هذه القائمة أيضًا الأمراض الفطرية، قد تكون هناك عدوى جلدية طفيفة أو عدوى غازية كبيرة، ولكن لا ينبغي الاستهانة بالعدوى الفطرية.

الارتباط بين مرض السكري والعدوى الفطرية



وفقا لموقع " OnlyMyHealth" أظهرت دراسة نُشرت في عام 2018 ، وفحصت بيانات أكثر من 300 ألف مشارك، أن الشخص المصاب بالنوع الأول أو الثاني من داء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة، من الشخص الذي لا يعاني من هذه الحالة.

يتطور مرض السكري من النوع الأول عندما يتسبب خلل في الجهاز المناعي في تلف خلايا البنكرياس، تغيرات في جهاز المناعة وارتفاع في الالتهاب، قد يضعف مرض السكري الذي تتم إدارته بشكل سيئ الاستجابة المناعية، قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة.

يمكن أن تتفاقم أعراض العدوى لدى مرضى السكر بشكل أسرع من غيرهم، قد يكون من الصعب أيضًا علاج العدوى، إذا لم تلتئم العدوى بشكل صحيح ، فقد تتسبب في مزيد من الصعوبات.

لماذا يجب على مرضى السكر القلق من الالتهابات الفطرية؟



يدرك مرضى السكري أنه يجب عليهم توخي الحذر الشديد في مجموعة متنوعة من المواقف، يجب عليهم أيضًا مراقبة الالتهابات الفطرية، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية لأن هناك زيادة متكررة في مستويات السكر في الدم.

نظرًا لأن الفطريات تتغذى على السكر، فإن زيادة نسبة السكر في الدم توفر البيئة المثالية لنموها، يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في تكرار التعرق والبول واللعاب، مما يزيد من فرص تعرضك لهجوم الفطريات.

أعراض العدوى الفطرية



قد يتغير لون جلد الشخص المصاب بعدوى فطرية، أو قد تظهر بقع مزعجة بأشكال وأحجام مختلفة، تعد الالتهابات الجلدية أكثر شيوعًا بين الإناث من الذكور، ولكن قد يكون الرجل المصاب بالسكري أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات.