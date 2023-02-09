حملات على الأسواق والمحال التجارية وتحرير محاضر للمخالفين بمدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، حملات على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات الرقابة على الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات على الاسواق، وضبط الأسعار، ومدى توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 17 محضراً متنوعا.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية وأسفرت الحملات عن ضبط 15 محضراً متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة بما يكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم المغالاة فى الأسعار .

كما تابع الحملات على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وضبط الأسعار والتأكد من أن اللحوم صالحه، وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وذلك بالتنسيق، والتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.



التأكد من صلاحية السلع



جانب من حملات مجلس مدينة قلين على الاسواق



جانب من الحملات التمونية



حملات على الاسواق بيي سالم