إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمطوبس والرياض بكفرالشيخ

واصلت حملات مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتمكنت حملات مجلسى مدينتى مطوبس والرياض من إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى المهد، والتصدى لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدى على الأرض الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وإزالة أى تعديات فى المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بإزالة حالتى تعدى بحوض الساحل القبلى أملاك دولة، زمام جمعية ابيانه الزراعية بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بمطوبس، بحضور المهندس محمد أبوحسين، والمهندس أحمد داود، مدير حماية الأراضى بمطوبس، والمهندس ضياء خليل، حماية النيل، وياسر المنزلاوى، وكيل القسم الهندسى، وتمت الإزالة، وتسليم الأرض الجمعية الزراعية جهة الولاية خالية من التعديات الحفاظ عليها من التعد.

كما تابع اللواء هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية بزمام جمعية البشائر التابعة للوحدة المحلية، وقرية أبو ريا، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية.



ازالة تعدي عل املاك الدولة



ازالة حالة تعدي عل اراضي زراعية