جنايات نجع حمادى تقضى بالإعدام لشخص والسجن 15 عاما بواقعة مقتل شقيقين فى قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، متهم بالإعدام شنقا، وآخر بالسجن 15 عاما، بتهمة قتل شقيقين.
وتعود أحداث القضية إلي يناير 2020 ، عندما وجهت النيابة العامة إلى 11 متهما بنجع حمادي، تهمة قتل المجني عليهما، شحات.م، وشقيقه حمادة، مع سبق الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مصرعهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.
وتم إحالة القضية التي تحمل رقم 1888 لسنة 2021 ، جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا.
وكانت عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بحيازة فرد خرطوش وطلقة نارية بنجع حمادى.
وتعود أحداث القضية أكتوبر 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، 23 عاما، عامل، تهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة نارية، وتم إحالة القضية التي حملت رقم، 20831، لسنة 2021، جنايات مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 3092 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.
وتعود أحداث القضية أكتوبر 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، 23 عاما، عامل، تهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة نارية، وتم إحالة القضية التي حملت رقم، 20831، لسنة 2021، جنايات مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 3092 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.
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