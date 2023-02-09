جنايات نجع حمادى تقضى بالإعدام لشخص والسجن 15 عاما بواقعة مقتل شقيقين فى قنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، متهم بالإعدام شنقا، وآخر بالسجن 15 عاما، بتهمة قتل شقيقين.

وتعود أحداث القضية إلي يناير 2020 ، عندما وجهت النيابة العامة إلى 11 متهما بنجع حمادي، تهمة قتل المجني عليهما، شحات.م، وشقيقه حمادة، مع سبق الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مصرعهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.

وتم إحالة القضية التي تحمل رقم 1888 لسنة 2021 ، جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا.