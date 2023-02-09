السجن 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى قنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بحيازة فرد خرطوش وطلقة نارية بنجع حمادى.



وتعود أحداث القضية أكتوبر 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، 23 عاما، عامل، تهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة نارية.



وتم إحالة القضية التي حملت رقم، 20831، لسنة 2021، جنايات مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 3092 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.