تعرف على تأثير "البيض" على مستوى الكوليسترول فى الجسم

كتبت فاطمة خليل

يعتقد كثير من الناس أن البيض قد يضر صحة القلب ، لأنه يحتوى على الكوليسترول الذى قد يكون ضاراً للقلب، لكن هل تناول البيض يضر بصحة القلب حقاً وما تأثيره على الكوليسترول؟.. هذا ما نتعرف على إجابته فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل البيض مصدر للكوليسترول الضار؟

رغم أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إلا إنه غني أيضًا بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، والبيض غني بالفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم ويحتوي على كميات معتدلة من الصوديوم كما أنه يحتوي على النحاس ، واليود ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والمنغنيز ، والسيلينيوم ، والزنك. وبالنظر إلى التركيبة الغذائية المتنوعة للبيض ، فمن الضروري فهم كيفية تناول البيض لأن ترك هذه الأطعمة خارج نظامك الغذائي سيحرمك من العديد من العناصر الغذائية الهامة.

كم بيضة يجب أن تأكل في اليوم؟

قالت العديد من الدراسات إن بيضة واحدة يوميًا تكفي لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية، من المهم أيضًا أن تعرف كيف يجب أن تأكل البيض ، فالبيضة تتماشى تمامًا مع كل شيء.

يتناوله الناس في السلطة والسندويشات وأيضًا مع الوجبة الرئيسية ومن ثم فإن الطريقة التي يتم بها استهلاك البيضة تحدد مقدار ما ستكون مفيدة لجسمك.

وفقًا لجامعة هارفارد فإن ما تأكله مع البيض مهم للغاية فالدهون المشبعة في الزبدة أو الجبن أو الكعك، على سبيل المثال ، ترفع نسبة الكوليسترول في الدم أكثر بكثير من نسبة الكوليسترول في البيض.

تناول 5 بيضات أسبوعياً مفيد للصحة

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة بوسطن أن تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بضغط الدم وسكر الدم ومرض السكري من النوع الثاني ، وتقول جمعية القلب الأمريكية إن بيضة واحدة توفر 78 سعرة حرارية والأخرى الكبيرة تحتوي على ما يقرب من 6 جرامات من البروتين.

إذا كان تناول الشخص للكوليسترول أقل ، فلا ضرر من تناول البيض في النظام الغذائي.

إذا كان لديك بالفعل ارتفاع في نسبة الكوليسترول ، فهل يجب أن تستمر في تناول البيض؟

صفار البيض ، الذي يعتبر مخزنًا للكوليسترول ، لا ينصح بإعطائه لمن لديهم بالفعل مستوى مرتفع من الكوليسترول ، ولكن الحقيقة هي أن صفار البيض يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي نادرًا ما توجد في أطعمة أخرى: وجدت العديد من الدراسات أن صفار البيض له تأثير ضئيل على مستوى الكوليسترول في الجسم.

ومع ذلك ، يقترح خبراء الصحة أن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات أخرى مثل مرض السكري التي تؤثر على مخاطر القلب ، يجب أن يتجنبوا تناول صفار البيض حتى لو لم يرفع مستوى الكوليسترول كثيرًا.

الهدف العام هو أن طريقة الطهي تساعد في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية وتسبب أكسدة أقل للكوليسترول ومن ثم فإن هذا هو السبب في أن البيض المسلوق الطريقة الأكثر صحة لتناول البيض، وهناك فائدة إضافية تتمثل في أن طهي البيض بهذه الطريقة لا يتطلب زيتًا إضافيًا ، ويمكن أيضًا إضافة الكثير من الخضار المقطعة جيدًا والجبن إلى البيض المخفوق.