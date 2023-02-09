تضامن الغربية تنظم احتفالية لتوزيع اللحوم على 820 أسرة فى 5 قرى بالمحلة

الغربية محمد طارق

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع جععية الأورمان، 1640 كيلو لحوم على 820 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى "الجمهورية والشعبية وعزبة تومه وكفر حجازى وصفط تراب" التابعين لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الغربية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشاد شعبان بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع فى أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل فى الصحة وأخرى فى السلع الغذائية ومؤسسات تعمل فى إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل فى قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل فى جزر منعزلة أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة، من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية فى توزيع الخدمات، وذلك من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.