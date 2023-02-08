تضامن الغربية: الكشف الطبى على 115 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (115) مريض ضمن المرضى غير القادرين بعزبة المنسي مركز طنطا، والشعبية مركز المحلة، وقريتي كفور بلشاي و كفر المحروقي مركز كفر الزيات فى محافظة الغربية.

وأعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ ان القافلة قامت على مدار يومين حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) بتكلفة اجمالية بلغت 12ألفًا و600جنيه.

وثمن عبدالمتجلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أعلنت أنها بدأت من الان تجهيز وتعبئة كراتين رمضان وذلك مع بداية شهر رجب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافي على أهالي القرى الاكثر احتياجًا.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه من الآن، واستعداداً لشهر رمضان المعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان، مشيرأ أن هذا العام تسعى المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.