بحضور كيم وزوجته وابنته.. عرض عسكرى كبير فى بيونج يانج يشمل وحدة عمليات نووية

وكالات الأنباء

أشرف الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على عرض عسكرى ضخم بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الجيش، حسبما نقلت "سكاى نيوز"، اليوم الخميس.

وقال وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن العرض العسكري، الذي يهدف إلى تقديم ترسانة البلاد وأسلحتها الأكثر تطورا، نظم مساء الأربعاء في ساحة كيم إيل سونج، مؤسس كوريا الشمالية وجد كيم جونج أون.

وحسب صور من وكالة الأنباء المركزية الكورية، حضر كيم جونج أون العرض، الذى تم تنظيمه وسط العاصمة بيونج يانج، مع زوجته رى سول جو وابنته جو آي.



كيم وزوجته وابنته

وظهر في صور أخرى محاطا بجنرالاته وهو يسير على سجادة حمراء، لتفقد صفوف الجنود المسلحين بالحراب وتحيتهم بينما كانت صواريخ وقوات تمر من بعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العرض شمل "وحدة عمليات نووية تكتيكية" مؤلفة من جنود وصواريخ مزودة "بقدرات كبيرة للردع ولهجوم مضاد".



كيم وابنته

وأوضحت أن بين الصواريخ التي عرضت أحدث جيل من الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.

وقالت الوكالة إن هذا العرض كشف قدرة كوريا الشمالية على مواجهة أعدائها، مستخدمة عبارة "القنبلة النووية بالقنبلة النووية والمواجهة بالمواجهة".