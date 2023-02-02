كوريا الشمالية: سنواجه تحركات أمريكا العسكرية مستقبلا بالقوة النووية الساحقة

كتب محمد جمال

قالت وكالة رويترز الأمريكية إن كوريا الشمالية أكدت أنها ستواجة التحركات العسكرية الأمريكية مستقبلا بأساليب قد تشمل القوة النووية الساحقة، وأشارت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بأى اتصال أو حوار مع الولايات المتحدة ما دامت تسعى لسياسة معادية.

وبحسب وكالة يونهاب، قالت كوريا الشمالية إنه سيكون ردها سيكون شديد القوة تجاه أى محاولة عسكرية أمريكية، مضيفة أن واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء.