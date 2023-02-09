اليوم السابع
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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر الشيخ

الخميس، 09 فبراير 2023 05:08 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر الشيخ أبراج الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، فصل التيار الكهربائي ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهراً لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، نظرا لأعمال صيانة مركزية لشبكات الجهد المتوسط في عدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة.

 

وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء الأماكن والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة كفر الشيخ، اليوم، وهي الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل بمطوبس، وبطيطة وتوابعها بمركز كفر الشيخ، و أبو زيادة، والشباسية بمركز دسوق، وجزء من دمرو بمركز سيدي سالم، والزعفران وتوابعها بمركز مطوبس.

 

وتتواصل أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المتوسط في محافظة كفر الشيخ، لرفع كفاءة الخدمة، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.


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