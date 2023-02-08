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محافظ كفر الشيخ: خدمة مرورية على أعمال الرصف برافد الطريق الدولي ولا يوجد هبوط أرضي

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:57 م
محافظ كفر الشيخ: خدمة مرورية على أعمال الرصف برافد الطريق الدولي ولا يوجد هبوط أرضي جانب من الأعمال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، بوضع علامات إرشادية، وخدمة ليلية من إدارة المرور، على أعمال الرصف الجارية بمعرفة هيئة الطرق والكباري، عند كوبري 83 اتجاه بلطيم، التي تأثرت بهطول الأمطار اليوم الأربعاء، كما وضع سن باستخدام معدة مجلس المدينة، حفاظا على سلامة مستقلي السيارات.

وأعلن المركز الإعلامي بالمحافظة أنه لا صحة لما تردد انه هبوط أرضي، بعمق  2متر، ولا صحة لسقوط سيارة بالموقع، مرفق  صور تبين الموقع المذكور نهارية وليلة، كما يناشد المركز الإعلامي صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينشرون، لعدم إثارة البلبلة.

 

وكان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، نشرت أن رافد الطريق الدولي الساحلي به هبوط ارضي، وحذرت السيارات من وجود الهبوط الارضي، عند كوبري 83 باتجاه بلطيم، مما أثار البلبلة بين المواطنين،  وأصدرت المحافظة بيانا اعلاميا، لتوضيح حقيقة ما تردد ، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن.

 

القطعة المتأثرة باعمال الرصغف والامطار بالطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم
القطعة المتأثرة باعمال الرصغف والامطار بالطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم

 

تسوية المكان
تسوية المكان

 

جانب من اعمال التسوية بالسن
جانب من اعمال التسوية بالسن

 

ردم المكان بالسن بالطريق الدولي
ردم المكان بالسن بالطريق الدولي

 


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