الوكالة الألمانية للتعاون الدولى تدعم 11 شركة ناشئة فى مجال الزراعة الرقمية بمصر

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نجح برنامج ريادة الأعمال الزراعية (ابتكار)، التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى دورته الأولى، فى دعم 11 شركة ناشئة تعمل في مجال الزراعة الرقمية فى مصر .

وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - في بيان نشرته عبر صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الخميس/ - أن الشركات حصلت خلال الدورة الأولى على تدريبات مكثفة وورش عمل، التي ساعدت الشركات على تحسين نماذج العمل والمنتجات والخدمات التي تقدمها؛ فضلا عن حضورها العديد من فعاليات التشبيك والتواصل والزيارات ميدانية لاستكشاف فرص شراكات واستثمار جديدة.

وأضافت أن الشركات الناشئة عرضت خدمات ومنتجات مبتكرة لحل المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة فى مصر، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة تمكنت - بعد الدورة الأولى - من الوصول بحلولهم الرقمية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتحسين إنتاجيتهم ودخلهم، وذلك من خلال تدريب محو الأمية الرقمية في المنيا وبني سويف المنظم من خلال مشروع الابتكار الزراعى.