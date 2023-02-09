القبض على قاتل طفل بمدينة المستقبل فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير فى القبض على قاتل طفل بطلق نارى أمام والدته فى مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية، بسبب الخلافات بين القاتل ووالدة المجنى عليه.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا مفاده مصرع طفل بطلق نارى بإحدى الشقق بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة طفل يدعى فارس 15عاما مصابا بطلق نارى بالوجه والرأس، وتم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه مدير أمن الاسماعيلية بسرعة تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء مدير مباحث الإسماعيلية أوكل لفريق البحث القبض على المتهم ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات فريق البحث وجود خلافات بين المتهم ويدعى «أحمد.م» في العشرينيات من العمر وشهرته «النون» ووالدة المجني عليه هددها فيها بقتل نجلها.

وأضافت تحريات فريق البحث أن المتهم عقب ارتكاب الواقعة قرر الهروب إلى مدينة العين السخنة في السويس بعد ارتكابه للواقعة بمدينة المستقبل، بسبب خلاف مع والدة المجني عليه.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم بمحافظة السويس، وتم اقتياده إلى مركز شرطة أبوصوير، وبإرشاده تم ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.