مقتل صبى بطلق نارى فى ظروف غامضة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة صبى مصابة بطلق نارى فى الوجه والرأس وجارى استجواب والدة القتيل وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده مصرع طفل بطلق نارى بأحدى الشقق بمدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة طفل يدعى فارس 15 عاما مصاب بطلق نارى بالوجه والراس.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير من جهودهم لكشف غموض الواقعة وملابساتها واسبابها القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة وتم اصطحاب والدة القتيل لاستجوابها للوصول إلى مرتكب الواقعة، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.