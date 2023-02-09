القبض على صاحب شركة استولى على 1.8 مليون جنيه من 9 مواطنين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج، من ضبط صاحب شركة خاصة للملابس والمنسوجات يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، عقب قيامه بأعمال النصب والاحتيال على 9 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و800 ألف جنيه فـى مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات مقابل أرباح شهرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ للقسم محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو مصطفي ا ع ا 57 سنة عامل و" 8 " أخرين محددين، ويقيمون بدائرة المحافظة بتضررهم من عصام أحمد م ع ا 53 سنة صاحب شركة خاصة للملابس والمنسوجات الكائنة بدائرة القسم، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.800.000" مليون وثمانمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية بالإشتراك مع إدارة المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تم مواجهة المتهم بالشاكين، والذين قدموا ما يفيد حصوله منهم على المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.