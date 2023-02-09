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الرئيس السيسي يعلن عن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من زيت الطعام

الخميس، 09 فبراير 2023 11:25 ص
الرئيس السيسي يعلن عن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من زيت الطعام الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تستورد 2.5 مليون طن زيت طعام، وهذا الرقم يمثل نسبة 90 % من حجم احتياجات الدولة، مضيفا: "بنستورد 2.5 مليون طن زيت وده اكتر من 90 % من احتياجاتنا وشغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا.. وعلشان الفلاح المصري يستفيد بدل ما بنشتريه من بره".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات: "متنسوش أن البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة جدا.. وكمان الدولة مقدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بها هذا النمو الكبير".
 

الرئيس السيسي

مصنع سايلو فوودز

مدينة السادات

المشروعات القومية

السيسي

محافظة المنوفية



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