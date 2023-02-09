البنك الدولى: نستعد لتقديم مساعدات لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

أكد البنك الدولي، استعداده لتقديم مساعدات لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، آخر تطورات اليوم الرابع لزلزال تركيا المدمر.

وقال "أحمد"، خلال ظهوره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحصيلة النهائية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي 16 ألف و 546 ضحية، ونحو 66 ألف مصاب، وهي الأرقام التي تستمر في الارتفاع.

وأضاف أن هناك صعوبة في الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض، ولكن الأمل مازال موجود والمعجزات يمكن أن تتحقق، لذا فإن فرق الإنقاذ تواصل عملها بقوة وشغف على أمل إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأحياء تحت الأنقاض.

وتابع، أن هناك بعض المناطق التي مازالت تعاني من ضعف الإمكانيات البشرية، وضعف الإمكانيات من حيث فرق الإنقاذ والمعدات الثقيلة، خصوصا في مدينة هاتاي، لافتا إلى أن هناك مناطق لم تصلها فرق الإنقاذ بالشكل الكافي حتى الآن.