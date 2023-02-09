اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البنك الدولى: نستعد لتقديم مساعدات لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار

الخميس، 09 فبراير 2023 11:52 م
البنك الدولى: نستعد لتقديم مساعدات لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار زلزال
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البنك الدولي، استعداده لتقديم مساعدات لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، آخر تطورات اليوم الرابع لزلزال تركيا المدمر.

وقال "أحمد"، خلال ظهوره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحصيلة النهائية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي 16 ألف و 546 ضحية، ونحو 66 ألف مصاب، وهي الأرقام التي تستمر في الارتفاع.

وأضاف أن هناك صعوبة في الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض، ولكن الأمل مازال موجود والمعجزات يمكن أن تتحقق، لذا فإن فرق الإنقاذ تواصل عملها بقوة وشغف على أمل إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأحياء تحت الأنقاض.

وتابع، أن هناك بعض المناطق التي مازالت تعاني من ضعف الإمكانيات البشرية، وضعف الإمكانيات من حيث فرق الإنقاذ والمعدات الثقيلة، خصوصا في مدينة هاتاي، لافتا إلى أن هناك مناطق لم تصلها فرق الإنقاذ بالشكل الكافي حتى الآن.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة