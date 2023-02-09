اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 12:32 م
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الأمم المتحدة تنشر 2800 متخصص و160 كلبا للإغاثة من زلزال سوريا وتركيا

الخميس، 09 فبراير 2023 12:08 م
الأمم المتحدة تنشر 2800 متخصص و160 كلبا للإغاثة من زلزال سوريا وتركيا زلزال - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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أفاد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنه تم نشر أكثر من 40 فريقًا للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية من تركيا و19 دولة أخرى، مع حوالي 2800 متخصص في البحث والإنقاذ و 160 كلاب بحث، ووفق بيان المنظمة الأممية "هذه الفرق هي فرق مصنفة من قبل المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة

وأضاف بيان "أوتشا" أن هناك فريق منفصل تابع لـ UNDAC في طريقه إلى سوريا لدعم الاستجابة للزلزال المدمر هناك بالإضافة إلى نشر فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المكون من 45 موظفًا في جميع أنحاء المناطق المتضررة في تركيا وسوريا  "

وأكد التقرير أن الظروف الجوية السيئة وعدم وجود آلات ثقيلة لإزالة الأنقاض تسببت فى تعقيد جهود عمليات البحث المستمر عن الأشخاص المحاصرين تحت حطام المنازل المنهارة التي تقوم بها فرق الإنقاذ المجتمعية .

ولفت البيان الأممي  أنه وفق لقرار مجلس الأمن يمكن الوصول إلى معبر باب الهوى بدءا من اليوم حيث يعتمد حوالي 90 في المائة من سكان شمال غرب سوريا البالغ عددهم 4.6 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. حيث وصلت الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تعبر من تركيا إلى شمال غرب سوريا في المتوسط 2.6 مليون سوري كل شهر .


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