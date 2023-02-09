أنقرة (أ ش أ)

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر، الذى ضرب جنوبى البلاد، الاثنين الماضى، إلى 12 ألفا و391 شخصا على الأقل.

وأضافت الهيئة- حسبما ذكر تليفزيون (تى آر تى وورلد) التركي- أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 62 ألفا و914 شخصا. وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا، الاثنين الماضى، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

وفى وقت سابق، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاى، إن هناك 10 سفن و50 طائرة تساعد في جهود البحث، من الزلزال الذى ضرب تركيا منذ يومين.

وأضاف نائب الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل: حصلنا على مساعدات من 68 دولة.

وتابع نائب الرئيس التركي: 72 مروحية تساهم في جهود الإنقاذ والإغاثة، موضحا أن هناك أكثر من 500 ألف شخص في مراكز الإيواء المؤقتة.

وقال نائب الرئيس التركي إن هناك أكثر من 12,000 قتيل في زلزال سوريا وتركيا حتى الآن.