وأضافت الهيئة- حسبما ذكر تليفزيون (تى آر تى وورلد) التركي- أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 62 ألفا و914 شخصا.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا، الاثنين الماضى، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.