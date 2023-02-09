ونقل تليفزيون "تي أر تي ورلد" التركي عن المستشار الصحفى للخطوط الجوية التركية،يحيى أوستن، قوله: "تمكنا حتى الآن من إجلاء أكثر من 15 ألف مواطن إلى مدينتي إسطنبول وأنقرة، على متن 173 رحلة جوية، ومن المقرر أن نقوم اليوم بتسيير 170 رحلة جوية أخرى " .

على صعيد آخر، تمكنت فرق الإغاثة الألمانية والبريطانية من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 33 عاما، ونجلها البالغ من العمر 5 سنوات من تحت الأنقاض بعد 68 ساعة من الزلزال في مدينة كهرمان مرعش، بينما تم إنقاذ شخصين في مدينة غازي عنتاب بعد 76 ساعة.

كما نجحت فرق الإغاثة في انتشال شابة تبلغ من العمر 22 عاما على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش بعد مرور 70 ساعة .

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا يوم الإثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.