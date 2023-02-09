اعترافات لص الحديد من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة: سرقتها بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة حديد من مواقع تحت الإنشاء فى منطقة بدر بالقاهرة، أقر بارتكابه وقائع سرقة اخرى بأسلوب المغافلة، وبيعها لدى عميله تاجر مواد بناء سيئ السمعة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة قنا)، حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بدر، مُحملًا عليها كمية من (حديد التسليــح وزنت حوالــى نصف طن)، بمناقشته عن مصدرهــــا اعترف بسرقتها من داخل موقع "تحت الإنشاء" بدائرة القسم تابع لإحدى شركات المقاولات بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها بالبيع، باستدعاء مدير الموقع المُشار إليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.