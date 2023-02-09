إصابة 4 بينهم طفلين باختناق نتيجة تسرب غاز فى بورسعيد

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين بـ محافظة بورسعيد، باختناق اليوم الخميس، نتيجة تسرب غاز في مساكن السيد متولى، حيث استقبل مستشفى الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، 4 حالات اختناق نتيجة تسرب غاز في مساكن السيد متولي، وهم: رنا محمد شطا 19 عامًا، وعبده حسن الدسوقى 15 عامًا، وأحلام فاروق سرحان 41 عامًا، وزينة محمد طاهر 9 أعوام، نتيجة تسرب غاز في مساكن السيد متولي.
وتحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
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