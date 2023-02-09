إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدينة غرب قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتلقى مدير أمن قنا ، إخطارا يفيد إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.