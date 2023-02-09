اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الخميس، 09 فبراير 2023 01:20 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدينة غرب قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
 
وتلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص

امن قنا

محافظة قنا

الصحراوي الغربي بقنا

اسعاف قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة