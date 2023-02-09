اليوم السابع
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إزالة 394 حالة إشغال بالسوق السياحى والشوارع الرئيسية بأسوان

الخميس، 09 فبراير 2023 07:31 م
إزالة 394 حالة إشغال بالسوق السياحى والشوارع الرئيسية بأسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، الخميس، حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بنطاق حى غرب بالسوق السياحى بكافة قطاعاته، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والجانبية.

 
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير ورفع 394 حالة إشغال، شملت رفع 342 حالة إشغال، بجانب تحرير 52 محضر إشغال للطريق، وشارك فى فعاليات الحملة شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى، علاوة على مدير المتابعة الميدانية، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة، وتم مصادرة المضبوطات، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية.
 
يأتى ذلك استمراراً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المشددة بشأن مواصلة تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة الإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل، مع تسهيل حركة المارة والمشاه داخل الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والأسواق.

 


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