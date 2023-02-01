حملة مكبرة بالقاهرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات وضبط المخالفين

كتب محمود عبد الراضى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة بنطاق محافظة القاهرة استهدفت رفع الإشغالات وإزالة التعديات وضبط المخالفين.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات الأمر الذى يساعد فى تحقيق السيولة المرورية، فقد إستهدفت الحملة دائرة قسمى شرطة مدينة نصر (أول- ثان).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (12 شخصا) لارتكابهم المخالفات الآتية ( إدارة منشأة "بدون تصريح" - مزاولة مهنة "بدون ترخيص" - إشغال الطريق العام - تلويث البيئة – إلقاء مخلفات بالطريق العام – سرقة تيار كهربائى – إتلاف المزروعات – سرقة وصلة مياه-60 مخالفة إزالات إدارية).. وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات بكافة المحاور والميادين لتحقيق الإنضباط وإعادة المظهر الحضارى.