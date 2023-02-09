"آداب طنطا" تعلن نتائج 7 أقسام بالفرقة الأولى انتساب.. اعرف النتيجة

الغربية مصطفى عادل

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة طنطا عن نتيجة طلاب الفرقة الأولى انتساب قسم ( اللغة الإنجليزية - الآثار - الفلسفة - علم النفس - اللغات الشرقية - التاريخ - الجغرافيا - الإعلام) بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/2023.

ولعرض النتيجة يرجى استكمال الاستبيان أولاً

وأشار الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في وقت سابق، إلى دور الجامعة فى دعم مبادرة "حياة كريمة" خلال عام 2022، مؤكدًا أن جامعة طنطا أطلقت 457 قافلة شاملة استفاد منها 185214 مستفيدًا خلال عام 2022، تم خلالها تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 113416 مواطنًا بإجمالى 86 قافلة طبية تم تنفيذها داخل محافظة الغربية وخارجها، ‏و70 قافلة بيطرية استفاد منها 222567 حالة، و56 قافلة زراعية لـ 42245 مستفيدًا، و39 قافلة تمكين اقتصادى لـ 5918 مستفيدًا، و38 قافلة مساعدات إنسانية لـ 1903 مستفيدًا، و74 قافلة توعوية استفاد منها 13259 مواطنًا، و59 قافلة محو أمية استفاد منها 2949 مواطنًا، و18 قافلة ‏اكتشاف مواهب بإجمالى 2921 مستفيدًا، و17 قافلة رياضية لـ 2603 مستفيدًا.

وأكد د. محمود ذكى، أنه تم وضع خطة مُتكاملة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن قوافل الجامعة التنموية الشاملة وصلت إلى المناطق الحدودية فى حلايب وشلاتين، وأبو رمادة، ومحافظة مرسى مطروح والوادى الجديد وقنا ووادى النطرون لتقديم الرعاية الطبية للمرضى بالمجان، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى والتى تستهدف حماية صحة المصريين فى إطار استراتيجية بناء الإنسان، مؤكداً أن الجامعة تعمل حاليًا تحت شعار«قافلة كل يوم» لخدمة القرى الأكثر احتياجات بمحافظة الغربية وخارجها.

ونوه رئيس الجامعة إلى أهمية أنشطة التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية و‏المُساهمة فى المشروع القومى لمحو الأمية، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية باعتبارهم من المحاور الرئيسية فى خطة الجامعة الاستراتيجية الداعمة لرؤية مصر 2030، والتى تستهدفها القوافل التنموية الشاملة الموجهة للأسر والفئات الأكثر احتياجا.