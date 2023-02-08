تقديم الرعاية الطبية لـ1179 بقافلة جامعة طنطا بمركز السنطة

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية ميت يزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا على أهمية القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة و التى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية متميرة للمرضى .

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1179 من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 81 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 54 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 147 في عيادة طب الأطفال، و 165 بجراحة العظام، و 124 بعيادة الأمراض الجلدية، و 125 بأمراض الباطنة، و 51 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 142 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 41 بعيادة الجراحة العامة، و 66 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 42 بالنفسية والعصبية، 188 بعيادة طب وجراحة العيون ، و 34 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 81 حالة بواقع 6 جراحة المخ والاعصاب،2 أطفال،8 عظام، 4 جلدية،4 باطنة ، 4 المسالك البولية ، 8 انف واذن وحنجرة ، 9 جراحة عامة،3 الصدر، 8 نفسية وعصبية ، 2 قلب وأوعية دموية، 23 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 41 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة..

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.