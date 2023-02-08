60 مركز شباب بالقليوبية تفتح أبوابها لمشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداد 60 مركز شباب بالقليوبية بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال جماهير الكرة المصرية لمشاهدة مباراة النادى الأهلى وريال مدريد ، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام بدولة المغرب، مع التأكد على تجهيزات المراكز والالتزام بالاحتياطات الأمنية والوقائية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب للجماهير لمشاهدة مباراة النادى الأهلى ونادى ريال مدريد فى بطولة كأس العالم للأندية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاحتياطات والاجراءات اللازمة لاستضافة وتشجيع جماهير الكرة المصرية لممثل القارة.

وأكد الصبروط، على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة لمراكز الشباب فى احتواء الأحداث الرياضية الهامة تحقيقا لمبدأ تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية لا يقتصر دورها على ممارسة الألعاب الرياضية فحسب، بل تشمل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية، وتشارك فى قضايا المجتمع بمختلف القطاعات، للقيام بدور فعال ومؤثر فى بناء الشخصية المصرية الساعية نحو الجمهورية الجديدة.

ويدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مباراة مهمة وتاريخية حينما يواجه ريال مدريد الإسبانى على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: على معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولى ومحمد هانى، خط الوسط: أليو ديانج وحمدى فتحى وعمرو السولية، خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائى فى مونديال الأندية المقام بالمغرب بعد الفوز على أوكلاند ‏سيتى النيوزيلندى، فى الدور التمهيدى بنتيجة 3- صفر، وسجل الأهداف حسين الشحات ‏ومحمد شريف وبيرسى تاو، وفى ربع النهائى فاز الأهلى على سياتل ساوندرز الأمريكى ‏بهدف محمد مجدى أفشة، وهى المرة الأولى التى يفوز فيها الأهلى فى مباراتين متتاليتين فى ‏تاريخ مشاركته بالبطولة.‏