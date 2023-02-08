132 قرار تصالح على مخالفات البناء نموذج "10" لأهالى مدينة أبو رديس

جنوب سيناء: فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عدد 2 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة أبورديس نموذج "10".

وذلك خلال عرض اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة ابو رديس، اليوم، الأربعاء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 132 قراراً.

وأشار المحافظ ان ذلك في اطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

وفى سياق مختلف سلم المحافظ عدد 8 وثائق زواج لأزواج وزوجات بدويات بمدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بالديوان العام، بحضور اللواء احمد الاسكندراني،السكرتير العام، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

أشار المحافظ أنه حتى الآن تم توثيق عدد 156 حالة زواج بجميع وديان مدن المحافظة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرإة، ومشايخ المحافظة، مؤكدا علي الاستمرار في توثيق حالات الزواج بجميع مدن المحافظة.