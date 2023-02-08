وفاة موظف أثناء ممارسة عمله بمكتب عمل فايد بالإسماعيلية

توفى موظف بمكتب عمل مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء ممارسة عمله بالمكتب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد مفاده ورود بلاغ من مدير مكتب العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بوفاة أحد الموظفين على مكتبه بسبب إصابته بأزمة قلبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، الذى أسفر عن وفاة عادل السيد محمد 54 عاما موظف بمكتب عمل فايد ومقيم بفايد، وتم نقله إلى مستشفى فايد التخصصى والذى تم تأكيد وفاته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.