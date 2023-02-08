اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 05:35 م
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وفاة موظف أثناء ممارسة عمله بمكتب عمل فايد بالإسماعيلية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:37 م
وفاة موظف أثناء ممارسة عمله بمكتب عمل فايد بالإسماعيلية إسعاف -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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توفى موظف بمكتب عمل مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء ممارسة عمله بالمكتب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة. 

 
وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية  إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد مفاده ورود بلاغ من مدير مكتب العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بوفاة أحد الموظفين على مكتبه بسبب إصابته بأزمة قلبية.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، الذى أسفر عن وفاة عادل السيد محمد 54 عاما موظف بمكتب عمل فايد ومقيم بفايد، وتم نقله إلى مستشفى فايد التخصصى والذى تم تأكيد وفاته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

 


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