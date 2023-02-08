وذكر تلفزيون "تي أر تي" التركي اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا فى تركيا اقترب من 7 آلاف شخصا، بينما ارتفع في سوريا إلى 2470 شخصا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9500 قتيل.