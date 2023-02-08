

وقال "إيجوروف"، في تصريحات أوردتها قناة روسيااليوم الإخبارية الثلاثاء، إنه خلال أعمال الإنقاذ بمشاركة الجنود الروس تم إزالة 27 مكانا مدمرا، وإنقاذ 42 شخصا من تحت الأنقاض، واستخراج 57 جثة، وتقديم المساعدة الطبية لـ 194 مواطنا سوريا".



وأشار إلى نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وستامو، كما تم توزيع أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية والمواد الأساسية في ثماني نقاط من المساعدات الإنسانية للمتضررين.