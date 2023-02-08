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نائب الرئيس التركى: نواصل إرسال قوافل الإغاثة والمروحيات إلى المناطق المنكوبة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:15 ص
نائب الرئيس التركى: نواصل إرسال قوافل الإغاثة والمروحيات إلى المناطق المنكوبة نائب الرئيس التركى
كتب: أحمد علوى

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قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ان السلطات تواصل إرسال قوافل الإغاثة والمروحيات إلى المناطق المنكوبة، واضاف انه تم تجهيز ما يقرب من مليون غطاء للمنكوبين ونصبنا نحو 100 ألف خيمة كما أرسلنا أكثر من 200 مستشفى ميداني للمناطق المنكوبة.
 
وقال اوقطاى اعتبارا من الغد سنشهد نهاية مشكلة توفير الخبز والغذاء للمنكوبين بسبب الزلزال، بالإضافة إلى توفير ما يقارب من 1500 مولد كهربائي  للمناطق المنكوبة وسنوفر المزيد الليلة.
 
واوضح أوقطاى فى كلمته ان هناك اكثر من 2600 جندي يشاركون في عمليات الإغاثة و75 طائرة والمروحيات هي الأكثر كفاءة في ظل هذه الظروف، لنقل المساعدات إلى المناطق المتضررة والعودة بالمصابين إلى ولايات أخرى
 

كما أعلن نائب الرئيس التركي أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر ارتفعت إلى 5894 وعدد المصابين إلى 34810. وأكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل أن تركيا أرسلت أكثر من 200 مستشفى ميداني للمناطق المنكوبة.

 
 

 


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