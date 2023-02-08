نائب الرئيس التركى: نواصل إرسال قوافل الإغاثة والمروحيات إلى المناطق المنكوبة

وقال اوقطاى اعتبارا من الغد سنشهد نهاية مشكلة توفير الخبز والغذاء للمنكوبين بسبب الزلزال، بالإضافة إلى توفير ما يقارب من 1500 مولد كهربائي للمناطق المنكوبة وسنوفر المزيد الليلة.

واوضح أوقطاى فى كلمته ان هناك اكثر من 2600 جندي يشاركون في عمليات الإغاثة و75 طائرة والمروحيات هي الأكثر كفاءة في ظل هذه الظروف، لنقل المساعدات إلى المناطق المتضررة والعودة بالمصابين إلى ولايات أخرى