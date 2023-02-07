نائب الرئيس التركى: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5894 و34810 مصابين

وكالات

أعلن نائب الرئيس التركي أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر ارتفعت إلى 5894 وعدد المصابين إلى 34810. وأكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل أن تركيا أرسلت أكثر من 200 مستشفى ميداني للمناطق المنكوبة.

وفى وقت سابق، قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الزلزال الذى ضرب تركيا يعد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضى، حيث إن زلزال الثلاثينيات تخطت قوته أيضا 7 ريختر، وكان مدمرا أيضا.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الطقس في تركيا أدى لتفاقم الضحايا في تركيا، وأدى لزيادة عدد الوفيات والإصابات الذين يزداد عددهم بشكل مستمر، موضحا أن هناك رعب في تركيا من حدوث تسونامي.