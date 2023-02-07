اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نائب الرئيس التركى: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5894 و34810 مصابين

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:24 م
نائب الرئيس التركى: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5894 و34810 مصابين تركيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب الرئيس التركي أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر ارتفعت إلى 5894 وعدد المصابين إلى 34810. وأكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل أن تركيا أرسلت أكثر من 200 مستشفى ميداني للمناطق المنكوبة.

وفى وقت سابق، قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الزلزال الذى ضرب تركيا يعد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضى، حيث إن زلزال الثلاثينيات تخطت قوته أيضا 7 ريختر، وكان مدمرا أيضا.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الطقس في تركيا أدى لتفاقم الضحايا في تركيا، وأدى لزيادة عدد الوفيات والإصابات الذين يزداد عددهم بشكل مستمر، موضحا أن هناك رعب في تركيا من حدوث تسونامي.


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة