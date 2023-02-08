مصرع شخصين فى تصادم سيارة ملاكى بشاحنة قصب فى كوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

شهد طريق كوم أمبو/ البصالى بمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، حادث تصادم سيارة ملاكى بشاحنة "مقطورة" تحمل محصول قصب السكر، مما أسفر عن مصرع شخصين، تم نقل جثتيهما إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشاحنة "مقطورة" تحمل محصول قصب السكر، مما أسفر عن مصرع شخصين، وهما: "صلاح.ف.ا 54 سنة، وزياد.ص.ف 26 سنة"، تم نقل جثتيهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وفى السياق، شهدت محافظة أسوان، اليوم، عدة حوادث كان من بينها إصابة 11 شخصًا على طريق قرية فارس بمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان، بعد انقلاب سيارة ميكروباص أجرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللأزمة.

ولقى عامل بناء، مصرعه غرقا فى ترعة توشكى جنوب أسوان، اليوم، الأربعاء، وتم انتشال الجثة وتسليمها لمشرحة أبوسمبل تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ودلت التحريات الأمنية، أن الشخص المتوفى يدعى عبد الرحمن محمود هلال 17 سنة، من محافظة أسيوط، وأنه أثناء قيامه بترميم احد أجزاء كوبرى مفيض توشكى، سقط فى منطقة ضحلة، وجرفه التيار أثناء السباحة ليلقى حتفه فى الحال، فيما تمكن من العثور على جثته طافية فى مياه ترعة توشكى بعد مضى 5 أيام، تم تسليم الجثة إلى مشرحة أبوسمبل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وكانت منطقة توشكى أبوسمبل جنوب أسوان، شهدت أمس إصابة 12 عاملا، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالعمال بطريق أبوسمبل بعد كمين توشكى بين الكيلو 220 و265، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.