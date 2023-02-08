أشرف عطية يلتقى مجلس إدارة نادى أسوان ويؤكد دعم مشواره بالدورى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بمكتبه اليوم، الأربعاء، مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح، فى حضور المحاسب حمادة صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب أبو الحسن الشاذلى، أمين عام الصندوق بالنادى، بالإضافة إلى اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة.

وصرح محافظ أسوان، في بيان صحفى، بأن اللقاء تناول ضرورة الحفاظ على استقرار مسيرة نادى أسوان الرياضى فى الدورى الممتاز بعد وصوله للمركز الثامن بـ 22 نقطة، مؤكداً دعمه لمسيرة النادى الكروية من خلال تحمل إقامة الفريق بأحد الفنادق السياحية، بجانب الإسراع فى إنهاء موافقات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية فى مقدمتها مشروع السور القبلى ، بجانب الاستغلال الأمثل لصالات الأفراح لخلق موارد مالية ذاتية تساهم في قيام النادى بدوره الرياضى والشبابى والإجتماعى والترفيهى.

وطالب اللواء أشرف عطية، بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة والاستمرار فى النتائج الإيجابية حتى يستمر الفريق فى المنطقة الدافئة بترتيب جدول الدورى الممتاز مما يؤهله لضمان البقاء في دورى الأضواء وبما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه، أشاد مجلس إدارة النادى بالجهود المبذولة من محافظ أسوان للارتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران، بجانب الدور البناء والملموس خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدين تطلعهم لاستمرار الدعم، وخاصة في ظل التحديات الحالية والتي من أبرزها صرف المستحقات المالية للاعبين فى ظل المنافسات القوية والتى كان أخرها فوزه على نادى الداخلية بنتيجة 2 / 1 ، ليبدأ جولات الدور الثانى بمباراته مع الإتحاد السكندرى غداً الخميس على إستاد برج العرب بالإسكندرية.