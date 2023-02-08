اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:44 م
أكرم القصاص
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مصادر: زيلينسكي سوف يتوجه إلى باريس للقاء ماكرون وشولتز هناك

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:10 م
مصادر: زيلينسكي سوف يتوجه إلى باريس للقاء ماكرون وشولتز هناك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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أعلنت مصادر صحفية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوف يتوجه، عقب إنهاء زيارته للممكلة المتحدة، إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز هناك.


ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء عن المصادر الصحفية قولها إن مكتب الرئيس الفرنسي أعلن قيام ماكرون بعقد اجتماع في باريس مع زيلينسكي وشولز في وقت لاحق من اليوم.


كما من المتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني غدا الخميس إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي من أجل حضور قمة مشتركة.


كان زيلينسكي وصل المملكة المتحدة، في وقت سابق حيث ألقى خطابا أمام البرلمان البريطاني، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك.


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