وأوضحت سلطات مطار دمشق ـ في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الطائرة الإماراتية تحمل على متنها حمولة كبيرة من المساعدات الإنسانية تزن نحو 10 أطنان من الأدوية والأجهزة الطبية، وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات نحو 1050 طنا من المساعدات.

من جهته قال القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتيندر كومار ياداف، إن الهند تعلم الأوقات الصعبة التى تمر بها سوريا وازداد القلق بعد الزلزال المدمر الذي حدث وواجبنا يحتم علينا تقديم المساعدة لها، مضيفا أن طائرة المساعدات القادمة من الهند تحمل نحو 6 أطنان من المواد الطبية والأدوية.

وأضاف ياداف أنه يتم تجهيز طائرة مساعدات أخرى تحمل مواد إغاثية طبية ستصل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وفي إطار الدعم الإنساني لسوريا أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن عسكريين روس يقدمون مساعدات إنسانية على مدار الساعة لسكان محافظة حلب السورية المتضررة جراء الزلازل القوية التي ضربت المنطقة منذ يوم الاثنين الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته وكالة تاس الروسية - أن جنودا من مركز المصالحة الروسي في سوريا يقدمون مساعدات إنسانية لسكان محافظة حلب المتضررة من الزلزال، ويتم توزيع المواد الغذائية والضروريات الأساسية، عبر نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية، وستواصل القوات الروسية العمل لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين.