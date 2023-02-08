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وصول طائرتى مساعدات إماراتية إلى سوريا للمتضررين من الزلزال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:00 ص
وصول طائرتى مساعدات إماراتية إلى سوريا للمتضررين من الزلزال زلزال سوريا
كتب أحمد علوى

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار دمشق، ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال، الذي تعرضت له سوريا مؤخرا.

وقد شملت المساعدات الإنسانية في المرحلة الأولى 12 طنا من المواد الإغاثية، وعددا من الخيم لإيواء 216 لاجئا.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وتنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة "جسور الخير" والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.

وتأتى الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا.

 


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