محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير فرع التأمين الصحى الجديد ويهنئه بتولى المنصب

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب سيناء، لتهنئته بمهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل عيادات التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك في حضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

كما تابع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي لمحو الأمية خطة عام 2022/ 2023 بالمحافظة، كما اعتمد التقريرالـ 3 /4 سنوي للجهود والأنشطة لفرع الهيئة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال عرض أيمن ماضى، مدير فرع محو الأمية بالمحافظة، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام.